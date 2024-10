Lavori sulla rete idrica a Santa Maria a Monte: strade senz'acqua (Di giovedì 17 ottobre 2024) Acque comunica che per Lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, lunedì 21 ottobre, dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie di Santa Maria a Monte: Pregiuntino, Bindone, Poggetti, Pozzo, Cerretti, Bonci, Tonzana, Sassa al Sole Pisatoday.it - Lavori sulla rete idrica a Santa Maria a Monte: strade senz'acqua Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Acque comunica che pernel comune di, lunedì 21 ottobre, dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazionenelle seguenti vie di: Pregiuntino, Bindone, Poggetti, Pozzo, Cerretti, Bonci, Tonzana, Sassa al Sole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rete idrica a Santa Maria in Stelle - al via i lavori : «Capacità di un'amministrazione si misura nella prontezza nel dare risposte concrete» - Lo ha annunciato quest'oggi, venerdì 13 settembre, il Comune di Verona, spiegando che «l’abbondanza delle ultime precipitazioni ha infatti causato la rottura di una tubazione. . Inizieranno lunedì 16 settembre i lavori a Santa Maria in Stelle, in Via Pantheon, tra il civico 61 per 50 metri a salire. (Veronasera.it)

Puglia - crisi idrica : invasi - Occhito sotto i sessanta milioni di metri cubi di acqua Un anno fa erano oltre 175 - Abbattuta, verso il basso, anche la quota psicologica dei sessanta milioni di metri cubi di acqua. È l’emblema della crisi idrica che riguarda la Puglia. La più importante diga pugliese, Occhito nel foggiano, sta superando ogni record (negativo). Esattamente un anno fa era il triplo. . colo Puglia,. (Noinotizie.it)

Puglia - crisi idrica : invasi - Occhito sotto i sessanta milioni di metri cubi di acqua Un anno fa erano oltre 175 - . Abbattuta, verso il basso, anche la quota psicologica dei sessanta milioni di metri cubi di acqua. La più importante diga pugliese, Occhito nel foggiano, sta superando ogni record (negativo). . icolo Puglia, crisi idrica: invasi, Occhito sotto i sessanta milioni di metri cubi di acqua <small class="subtitle">Un. (Noinotizie.it)