L' annuncio dell' Agenzia delle Entrate | al via il credito di imposta per il sud

Aperto il canale per presentare le domande per la fruizione del credito d'imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del Mezzogiorno. Il modello di comunicazione potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate.

