La pizza chef Roberta Esposito apre il suo locale a Roma (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da Aversa alla conquista della Capitale. La pizza chef Roberta Esposito apre nel quartiere Flaminio di Roma il suo nuovo locale Marìta.Una nuova sfida per Esposito, tra le poche donne ad aver conquistato una fama pari a quella dei pizzaioli uomini. "Mi sembrava il momento giusto per poter Casertanews.it - La pizza chef Roberta Esposito apre il suo locale a Roma Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da Aversa alla conquista della Capitale. Lanel quartiere Flaminio diil suo nuovoMarìta.Una nuova sfida per, tra le poche donne ad aver conquistato una fama pari a quella deiioli uomini. "Mi sembrava il momento giusto per poter

I pizzaioli : In piazza Municipio mettiamoci la scultura di Esposito che celebra la Margherita - “La realizzazione in bronzo che rappresenta la pizza margherita dell’artista Esposito – spiega Pace – rende plastica l’idea del prodotto tipico noto in tutto il mondo. Ci fu assicurato dalle autorità cittadine che sarebbe stata collocata in un posto visibile anche per un’adeguata valorizzazione. Conclude Pace: “Forse è il caso di valutare se via sia un’altra città italiana interessata ad ... (Ildenaro.it)

Roberta Esposito apre la pizzeria Marita a Roma : «È un nuovo modo di vedere la pizza» - Una carta dei vini di tutto rispetto, cocktail, un ambiente raffinato. E poi le pizze-opere d'arte che le hanno fatto vincere i tre spicchi del Gambero Rosso. Roberta Esposito ci ha raccontato la sua nuova Marita. (Vanityfair.it)

Una super pizzaiola campana apre un locale a Roma : ecco il progetto di Roberta Esposito - Asso dell’arte bianca italiana, la pizzaiola Roberta Esposito (La Contrada, Aversa) finalmente approda a Roma. Da ordinare alla carte, ma chissà, magari un giorno si potranno provare nel menu degustazione «è un qualcosa a cui stiamo pensando». Parla sempre al plurale, Roberta, che ha realizzato il sogno romano insieme ai suoi soci e soprattutto la sua squadra, «la mia vera forza». (Gamberorosso.it)