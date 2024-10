La domestica che ripuliva le case fin troppo bene: rubati 20 chili d’oro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una 57enne di origini campane era stata ingaggiata per la stagione estiva da un imprenditore come domestica, quindi il suo compito era pulire la casa e tenerla in ordine. Un compito che ha portato a termine in modo fin troppo minuzioso, infatti ha ripulito la casa a Misano Adriatico del suo malcapitato datore di lavoro sottraendo beni, denaro e gioielli. domestica beccato con la refurtiva in casa Le indagini si erano concentrate sulle persone vicino all’imprenditore, poiché sembra che il ladro fosse andato a colpo sicuro, conoscendo le abitudini dell’uomo e soprattutto il luogo dove erano nascosti beni, ori e gioielli. Dopo la denuncia dell’uomo gli inquirenti sono risaliti alla 57enne che, finita la stagione estiva a Rimini, se n’era tornata a Napoli. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una 57enne di origini campane era stata ingaggiata per la stagione estiva da un imprenditore come, quindi il suo compito era pulire la casa e tenerla in ordine. Un compito che ha portato a termine in modo finminuzioso, infatti ha ripulito la casa a Misano Adriatico del suo malcapitato datore di lavoro sottraendo beni, denaro e gioielli.beccato con la refurtiva in casa Le indagini si erano concentrate sulle persone vicino all’imprenditore, poiché sembra che il ladro fosse andato a colpo sicuro, conoscendo le abitudini dell’uomo e soprattutto il luogo dove erano nascosti beni, ori e gioielli. Dopo la denuncia dell’uomo gli inquirenti sono risaliti alla 57enne che, finita la stagione estiva a Rimini, se n’era tornata a Napoli.

