Juventus, ufficiale il nuovo sponsor (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come si legge sul sito della Juventus, è ufficiale una nuova partnership che lega la Juventus ad Azimut, gruppo indipendente e globale attivo

Azimut nuovo sponsor ufficiale della Juventus : il debutto in Serie A - Oltre al brand principale, come si evince dalla nota sul sito ufficiale, sarà coinvolta anche Beewise, app di investimenti pensata per i giovani ma rivolta anche a un pubblico più ampio: permette di investire gradualmente partendo da una piccola cifra e punta all’educazione sulla gestione del risparmio. (Lettera43.it)

Milan anticipato dalla Juventus : rivelazione UFFICIALE sul figlio d’arte - . Weah ha quindi continuato: “Lo stava osservando il Milan, ne avevo parlato con Maldini: poi lo prese per la Juventus. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato. Si è trattato di un’opportunità in più da cogliere e non c’era alcun motivo che gli mettessi il bastone tra le ruote”. itLinea di tendenza che in un certo senso è sembrata caratterizzare anche l’evolvere della trattativa che ha ... (Calciomercato.it)

Koopmeiners : la nota ufficiale della Juventus - Difficile – per il momento – parlare con certezza di tempi di recupero, visto che le sue condizioni dovranno essere monitorate dallo staff medico bianconero. Il giocatore olandese, nelle scorse ore, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il J Medical di Torino a seguito del problema che lo aveva costretto al cambio nell’intervallo della partita col Cagliari. (Seriea24.it)