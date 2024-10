Jannik Sinner a una partita dal montepremi da record mondiale! Quanti soldi guadagna al Six Kings Slam? Scenario da favola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in una partita ad altissima tensione e di elevatissima caratura agonistica, riuscendo così a qualificarsi alla finale del Six Kings Slam. Dopo aver surclassato il russo Daniil Medvedev in due rapidissime frazioni, il numero 1 del mondo ha avuto bisogno di tre set per risolvere la contesa contro il numero 4 del ranking ATP e meritarsi l’accesso all’atto conclusivo del torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad (Arabia Saudita). Oasport.it - Jannik Sinner a una partita dal montepremi da record mondiale! Quanti soldi guadagna al Six Kings Slam? Scenario da favola Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha sconfitto Novak Djokovic in unaad altissima tensione e di elevatissima caratura agonistica, riuscendo così a qualificarsi alla finale del Six. Dopo aver surclassato il russo Daniil Medvedev in due rapidissime frazioni, il numero 1 del mondo ha avuto bisogno di tre set per risolvere la contesa contro il numero 4 del ranking ATP e meritarsi l’accesso all’atto conclusivo del torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad (Arabia Saudita).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner commenta la vittoria contro Medvedev a Riad : “Un’ottima partita - penso sempre a progredire” - Per cui, sono molto contento della mia prestazione. Questi risultati mi hanno dato fiducia, ma lavoro sempre al massimo per diventare un giocatore migliore“, ha aggiunto Sinner. Jannik Sinner si è imposto in maniera perentoria contro il russo Daniil Medvedev nel primo incontro del Six Kings Slam, torneo di esibizione ricchissimo di scena a Riad (Arabia Saudita). (Oasport.it)

Annuncio pesantissimo dopo la partita : caos Sinner - itUn utente lo ha attaccato dicendo che forse sarebbe arrivato il momento di ritirarsi. Caos Sinner, scatta la polemica social Ma alla fine del match, tutto questo, non è bastato per placare gli animi dei tifosi del russo. Un impatto clamoroso, dimostrato a Shanghai soprattutto contro Madvedev. Spero ancora che non sia nulla di grave, dovrò fare dei controlli domani. (Ilveggente.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Machac ha dimostrato il suo talento - partita molto difficile” - Oggi Machac ha dimostrato quanto talento ha e il tennis che può produrre. Jannik Sinner ha parlato a caldo dopo la vittoria ai danni di Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Io chiedo sempre il massimo a me stesso e cerco anche di viverla bene e accontentare chi è al mio fianco come la mia famiglia e il mio team“. (Sportface.it)