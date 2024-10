Innovazione e tradizione per migliorare la raccolta dei rifiuti: studio universitario sulla gestione dei RAEE (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti studi condotti da studenti dell’Università Bocconi e del Politecnico di Milano mettono in evidenza l’opportunità di ottimizzare la raccolta dei rifiuti, specialmente quelli elettrici e elettronici, attraverso una combinazione di metodi tradizionali e innovativi. Questo approccio è emerso durante la “Dolomite Conference” tenutasi a Trento, dove esperti del settore hanno discusso le sfide e le soluzioni per migliorare le performance nella gestione dei rifiuti. Il ruolo dei sistemi di deposito cauzionale I sistemi di deposito cauzionale, noti come Deposit Refund Systems , rappresentano una strategia tradizionale che ha dimostrato la sua efficacia in vari contesti. Questi sistemi incentivano i consumatori a restituire i prodotti alla fine del loro ciclo di vita, fornendo un rimborso monetario al momento della restituzione. Gaeta.it - Innovazione e tradizione per migliorare la raccolta dei rifiuti: studio universitario sulla gestione dei RAEE Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti studi condotti da studenti dell’Università Bocconi e del Politecnico di Milano mettono in evidenza l’opportunità di ottimizzare ladei, specialmente quelli elettrici e elettronici, attraverso una combinazione di metodi tradizionali e innovativi. Questo approccio è emerso durante la “Dolomite Conference” tenutasi a Trento, dove esperti del settore hanno discusso le sfide e le soluzioni perle performance nelladei. Il ruolo dei sistemi di deposito cauzionale I sistemi di deposito cauzionale, noti come Deposit Refund Systems , rappresentano una strategia tradizionale che ha dimostrato la sua efficacia in vari contesti. Questi sistemi incentivano i consumatori a restituire i prodotti alla fine del loro ciclo di vita, fornendo un rimborso monetario al momento della restituzione.

