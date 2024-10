Influenza, paura per la variante australiana. Bassetti: attenzione alle polmoniti. Intanto arriva un nuovo vaccino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Naso chiuso, mal di gola, disturbi a stomaco e intestino e febbre. Sono i sintomi classici dell'Influenza. Niente di nuovo, ma l'attenzione degli esperti è rivolta alla temibile Leggo.it - Influenza, paura per la variante australiana. Bassetti: attenzione alle polmoniti. Intanto arriva un nuovo vaccino Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Naso chiuso, mal di gola, disturbi a stomaco e intestino e febbre. Sono i sintomi classici dell'. Niente di, ma l'degli esperti è rivolta alla temibile

Mascherine di nuovo obbligatorie negli ospedali - scatta difesa contro influenza e Covid - Ed è quello che è successo: in diverse regioni italiane, come la Campania, i direttori sanitari hanno diramato indicazioni per l’utilizzo delle mascherine nei reparti più sensibili, come quelli di geriatria o quelli che ospitano pazienti immunodepressi. Il testo della circolare raccomanda di prendere in considerazione i diversi contesti e le caratteristiche dei pazienti e dei visitatori, ... (Quifinanza.it)

Mascherine di nuovo obbligatorie negli ospedali : scatta difesa contro influenza e Covid - Obbligo mascherine: le nuove disposizioni regionali e nazionali Il ritorno delle mascherine negli ospedali è stato facilitato dalle disposizioni previste dalla circolare del ministero della Salute, che lascia ai direttori sanitari la discrezione di ripristinare l’uso della mascherina, valutando i rischi e l’aumento della circolazione dei virus. (Quifinanza.it)

Influenza - individuato il primo caso in Italia : «È iniziata ufficialmente la stagione». Tutto ciò che bisogna sapere sul nuovo virus - Individuato a Novara il primo caso italiano della stagione influenzale 2024-2025. È un adulto di 42 anni, le cui condizioni sono discrete e stabili. Il virus è stato rilevato... (Leggo.it)