Lapresse.it - Inchiesta Sogei: viaggi all’estero in hotel di lusso per ottenere commesse

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma 17 ott. (LaPresse) – Soggiorniin spa edi, capi griffati e costosi prodotti hi-tech per, le regalie che secondo i pm della procura della Repubblica di Roma, venivano offerte ai dirigenti pubblici coinvolti nella maxisulla corruzione per gli appalti informatici nella pubblica amministrazione, per essere favoriti nelle assegnazioni. Oltre alle tangenti, quella da 15 mila euro per cui sono finiti in manette l’ex dg di, Paolino Iorio e l’imprenditore Massimiliano Rossi, secondo quanto apprende LaPresse, al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche una serie di benefit che i manager e i responsabili commerciali delle aziende informatiche che partecipavano alle gare, avrebbero offerto ai pubblici ufficiali.