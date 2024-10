Il messaggio di Andrea Delogu al suo ammiratore segreto: «Mandare fiori a casa non è un gesto romantico» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Se l’obiettivo era lusingare Andrea Delogu, la missione può dichiararsi fallita. Un ammiratore anonimo ha spedito a casa della conduttrice di Rai Radio 2 un mazzo di fiori. Le intenzioni saranno anche state ottime, ma la sua mossa non è piaciuta alla conduttrice, che ha commentato l’episodio in un storia pubblicata su Instagram: «Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa della gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo siete», scrive l’attrice senza troppi giri di parole. I timori per la privacy Lo sfogo di Delogu all’ammiratore segreto prosegue così: «So che c’è dietro un intento “carino”, ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta. Se dovevo conoscerti ri saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Se l’obiettivo era lusingare, la missione può dichiararsi fallita. Unanonimo ha spedito adella conduttrice di Rai Radio 2 un mazzo di. Le intenzioni saranno anche state ottime, ma la sua mossa non è piaciuta alla conduttrice, che ha commentato l’episodio in un storia pubblicata su Instagram: «Io lo so che pensate di essere romantici mandando deidella gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo siete», scrive l’attrice senza troppi giri di parole. I timori per la privacy Lo sfogo diall’prosegue così: «So che c’è dietro un intento “carino”, ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta. Se dovevo conoscerti ri saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo».

