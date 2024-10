Ilgiorno.it - Gli scatti mai visti di Vivian Maier. Alla Villa Reale la grande mostra della fotografa della quotidianità

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Unseen. Le foto mai viste di“. È il titoloche rende omaggio a una delle pioniere e massime esponentistreet photography. Appuntamento per appassionati e neofitifotografia al Belvederedi Monza da oggi fino al 26 gennaio. Realizzata da Vertigo Syndrome, in collaborazione con diChroma photography, “Unseen“ è lapiù importante mai allestita in Italia su questa riservatissima artista "collezionista del mondo", come la definisce la curatrice Anne Morin. Nella cornice calda e accogliente del Belvederesi snoda una serie di 220 opere fra stampe in bianco e nero e a colori, foto provini, filmati e registrazioni audio originali, visibili per la prima volta dco-prodotta dal Fotografiska di New York in collaborazione con il Grand Palais di Parigi.