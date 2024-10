Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti in pressing su Israele dopo l’ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa. Nella missiva al governo israeliano, gli Stati Uniti chiedono cambiamenti della politica a Gaza entro un tempo fissato a 30 giorni per permettere l’aumento del livello, ora bassissimo, di ingresso di aiuti. Pena lo stop degli aiuti militari americani destinati Tel Aviv. “Lo abbiamo fatto in passato, ha funzionato e quindi stiamo facendo questo per avere una risposta costruttiva da Israele”. E’ quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rispondendo ad una domanda durante il briefing con la stampa. La portavoce ha ricordato che l’amministrazione ha infatti inviato una lettera simile lo scorso aprile, ed in quell’occasione ottenne appunto una risposta costruttiva dal governo israeliano. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti insudopo l’ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa. Nella missiva al governo israeliano, gli Stati Uniti chiedono cambiamenti della politica aentro un tempo fissato a 30 giorni per permettere l’aumento del livello, ora bassissimo, di ingresso di aiuti. Pena lo stop degli aiuti militari americani destinati Tel Aviv. “Lo abbiamo fatto in passato, ha funzionato e quindi stiamo facendo questo per avere unada”. E’ quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rispondendo ad una domanda durante il briefing con la stampa. La portavoce ha ricordato che l’amministrazione ha infatti inviato una lettera simile lo scorso aprile, ed in quell’occasione ottenne appunto unadal governo israeliano.

