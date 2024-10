Galatasaray-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un match da non sbagliare. oggi, giovedì 17 ottobre, alle 18:45 si gioca Galatasaray-Roma, secondo impegno del Gruppo A della UEFA Champions League di calcio femminile. Trasferta impegnativa quella delle Campionesse d’Italia che, per l’occasione, andranno a caccia dei tre punti per tentare di strappare la testa della classifica al Lione, pronto a giocare contro il Wolfsburg. Le capitoline avranno dalla loro parte l’inerzia di quanto successo la scorsa settimana al Tre Fontane, teatro della vittoria proprio contro le tedesche del Wolfsburg per 1-0. Le turche invece nella prima sfida tra le mura amiche andranno a caccia del primo successo della fase a gironi dopo il brutto K.O rimediato contro il Lione per 3-0. Oasport.it - Galatasaray-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un match da non sbagliare., giovedì 17 ottobre, alle 18:45 si gioca, secondo impegno del Gruppo A della UEFAdi. Trasferta impegnativa quella delle Campionesse d’Italia che, per l’occasione, andranno a caccia dei tre punti per tentare di strappare la testa della classifica al Lione, pronto a giocare contro il Wolfsburg. Le capitoline avranno dalla loro parte l’inerzia di quanto successo la scorsa settimana al Tre Fontane, teatro della vittoria proprio contro le tedesche del Wolfsburg per 1-0. Le turche invece nella prima sfida tra le mura amiche andranno a caccia del primo successo della fase a gironi dopo il brutto K.O rimediato contro il Lione per 3-0.

