Furti di biciclette elettriche e alimentari a Terracina: due uomini denunciati

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'ultima settimana ha visto un crescente numero di denunce a, un comune in provincia di Latina, in merito ache hanno colpito residenti e attività locali. Tra gli episodi più significativi, si registranodie generi, alimentando un clima di preoccupazione tra la popolazione. Le indagini condotte dalle autorità competenti hanno portato a risultati tangibili, con dueper furto in concorso. Il contesto deiNei mesi di agosto e settembre,ha visto un incremento preoccupante dei, sollevando allerta tra i cittadini. Le denunce, presentate tra il 3 agosto e il 12 settembre, hanno coinvolto in totale cinque persone, con età compresa tra i 19 e i 52 anni. Nello specifico, quattro dei denuncianti risiedono a, mentre uno proviene da Frosinone.