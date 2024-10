Ilrestodelcarlino.it - Forlì, una vendemmia da record: “Qualità molto alta”

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – ??????“La2024 che si sta concludendo annuncia una produzione di uva bianca e rossa in crescita di circa il 15% rispetto all’anno scorso, conper i vini di uve precoci e buona per i vini derivati dalle uve raccolte dopo le piogge intorno all’ultima decade di settembre”. Bruno Ranieri, direttore della CantinaPredappio, usa parole equilibrate evicine alla realtà del settore per definire la principale caratteristica dell’annata vitivinicola in corso, perché non parla a titolo personale, ma in nome dei 1.250 viticoltori che coltivano 3.400 ettari di vigneti nel Forlivese, 60% in collina e 40% in pianura. Direttore Ranieri, a che cosa si deve questa crescita del 15% dell’uva nel 2024 rispetto all’anno scorso? “Alle condizioni climatiche favorevoli della stagione”.