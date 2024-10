F1, novità per il Mondiale 2025: eliminato il punto addizionale per il giro veloce (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cambiamenti in vista per la prossima stagione del Mondiale di F1. Nel 2025, ci sarà una novità importante legata all’attribuzione dei punti. L’ultima riunione del World Motor Sport Council, andata in scena oggi presso gli uffici FIA di Parigi, ha approvato l’eliminazione del punto addizionale per il giro veloce. “Il Consiglio Mondiale ha approvato alcune modifiche minori ai regolamenti sportivi e tecnici per il 2024 e il 2025, tra cui la rimozione del punto assegnato per il giro più veloce“, quanto viene riportato nella nota. Da capire se questa rimozione sia anche conseguenza di quanto accaduto nell’ultimo GP di Singapore. Nella gara di Marina Bay, infatti, l’australiano Daniel Ricciardo è riuscito a siglare il tempo migliore nella gara asiatico proprio nell’ultima tornata, di fatto impedendo al britannico Lando Norris, vincitore della prova su McLaren, di conquistare quel punto. Oasport.it - F1, novità per il Mondiale 2025: eliminato il punto addizionale per il giro veloce Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cambiamenti in vista per la prossima stagione deldi F1. Nel, ci sarà unaimportante legata all’attribuzione dei punti. L’ultima riunione del World Motor Sport Council, andata in scena oggi presso gli uffici FIA di Parigi, ha approvato l’eliminazione delper il. “Il Consiglioha approvato alcune modifiche minori ai regolamenti sportivi e tecnici per il 2024 e il, tra cui la rimozione delassegnato per ilpiù“, quanto viene riportato nella nota. Da capire se questa rimozione sia anche conseguenza di quanto accaduto nell’ultimo GP di Singapore. Nella gara di Marina Bay, infatti, l’australiano Daniel Ricciardo è riuscito a siglare il tempo migliore nella gara asiatico proprio nell’ultima tornata, di fatto impedendo al britannico Lando Norris, vincitore della prova su McLaren, di conquistare quel

