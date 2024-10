Expo del Lavoro e dell'Orientamento per gli studenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 21 al 25 ottobre, il Centro Commerciale Campania di Marcianise ospiterà l'Expo del Lavoro e dell'Orientamento, un'iniziativa realizzata in collaborazione con Asse4 Rete di Imprese. L'evento è dedicato agli studenti degli istituti superiori che desiderano intraprendere un nuovo percorso Casertanews.it - Expo del Lavoro e dell'Orientamento per gli studenti Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 21 al 25 ottobre, il Centro Commerciale Campania di Marcianise ospiterà l'del, un'iniziativa realizzata in collaborazione con Asse4 Rete di Imprese. L'evento è dedicato aglidegli istituti superiori che desiderano intraprendere un nuovo percorso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza nei luoghi di lavoro - la patente a crediti spiegata ad aziende e studenti di Geometri - “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buone imprese che vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro” questa la sintesi del seminario informativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi... (Arezzonotizie.it)

Il progetto “On the Road“. Alternanza scuola lavoro con gli studenti poliziotti - È il mio sogno". Per la prima volta il format educativo per studenti dai 16 ai 20 anni, giunto alla sua 17esima edizione, arriva a Monza (e per la seconda nella provincia, dopo Sovico l’anno scorso), coinvolgendo quattro studenti dell’Istituto superiore Hensemberger (di cui tre minorenni e uno maggiorenne) e un ragazzo minorenne che si è offerto di sua volontà di partecipare contattando ... (Ilgiorno.it)

Studenti al lavoro per l’ambiente : "Imparano il rispetto per il mondo" - Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa". Sulla giornata per l’ambiente è intervenuto anche il sindaco Alessandro Lucciarini: "L’auspicio è che iniziative come questa possano continuare, crescere e diffondersi, portando sempre più persone ad impegnarsi attivamente per un mondo più pulito e sostenibile. (Ilrestodelcarlino.it)