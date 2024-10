Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna oggi: cosa fare giovedì 17 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17– Non si arrestano mai gli appuntamenti sotto le Due Torri. Per questo, come ogni giorno, pubblichiamo una breve guida su quali sono gliin programma in città. Vediamone insieme alcuni. Alle 18, all’Auditorium Manzoni c’è la ‘Valchiria’ con lo spettacolo L’anello del Nibelungo: Oksana Lyniv è sul podio dell’Orchestra del Comunale. Alle 18.30, all’Auditorium del Mast arriva Vito Mancuso con il suo ultimo saggio Destinazione speranza. Alle 19, al Grand Tour Italia, l’infettivologo e professore Marco Bassetti presenta il suo ultimo libro Pinocchi in Camice. Alle 20.30, Umberto Fiorelli e Donatella Allegro sono all’Oratorio di San Filippo Neri in Grazie Marconi! Sempre alle 20.30, all’Arena del Sole va in scena la prima nazionale di Tragùdia di Alessandro Serra dal titolo Il canto di Edipo.