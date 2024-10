Superguidatv.it - E’ morto Liam Payne, aveva 31 anni: le cause della morte dell’ex One Direction

(Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membroband One, è deceduto a 31dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia locale ha riferito che il decesso è avvenuto mercoledì, in seguito a una chiamata al 911 per segnalare un uomo aggressivo, presumibilmente sotto l’influenza di droghe o alcol.era stato visto recentemente al concerto del suo ex compagno di band Niall Horan. Era nato a Wolverhampton e noto per il suo contributo nella band., era un ex dei One, diventato famoso come cantante e compositore per il gruppo britco One, una delle boy band di maggior successo di tutti i tempi, èmercoledì a 31dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La suaè stata confermata da Alberto Crescenti, direttore dei servizi di emergenza di Buenos Aires.