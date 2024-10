ChorusLife: l’innovativo «smart district» di Bergamo aprirà il 21 novembre (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL PROGETTO. Il cantiere del maxi progetto di rigenerazione urbana, digitalizzazione e inclusività sociale nell’area dell’ex Ote, nel cuore di Bergamo è in dirittura di arrivo. Ecodibergamo.it - ChorusLife: l’innovativo «smart district» di Bergamo aprirà il 21 novembre Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL PROGETTO. Il cantiere del maxi progetto di rigenerazione urbana, digitalizzazione e inclusività sociale nell’area dell’ex Ote, nel cuore diè in dirittura di arrivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via al bus elettrico Bergamo-Verdellino : tutto sul cantiere e il progetto - Il progetto e-Brt ha visto l’inizio delle opere di cantierizzazione lo scorso 11 marzo e il termine dei lavori è previsto per il 31 maggio 2026 ed ha visto coinvolti circa una trentina di ingegneri nell’elaborazione del progetto. Il progetto inoltre prevede la realizzazione di circa 3. Da Bergamo a Verdellino in 18 fermate e circa 20 minuti di percorrenza da Dalmine al capoluogo, con ... (Bergamonews.it)

“Talk like Ted” : nuovo progetto TedxBergamo e Università di Bergamo - I TEDx talk celebrano la straordinaria potenza della creatività umana. In questa sessione presenteranno in formato poster le ricerche che stanno svolgendo nell’ambito del loro percorso di dottorato e le esporranno in brevi interventi di tre minuti. Sono davvero entusiasta di questa collaborazione e, considerati i riscontri assolutamente positivi di dottorandi e docenti, ritengo ci siano tutte ... (Bergamonews.it)

Costim premiato ai GRI Awards Europe per il progetto ChorusLife Bergamo - Fabio Bosatelli, presidente del Gruppo Polifin, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento internazionale, che testimonia il valore e l’innovazione del progetto ChorusLife Bergamo. Costim, Gruppo nel settore dello sviluppo immobiliare e della rigenerazione urbana, è stato premiato ai GRI Awards Europe 2024, ottenendo un importante riconoscimento ... (Bergamonews.it)