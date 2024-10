Napolipiu.com - Chariello: “Il Napoli ha pagato dazio con gli infortuni, ma ha tante alternative di valore. Neres può insidiare Kvaratskhelia”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giornalista analizza le difficoltà deldopo la sosta per le Nazionali, suggerendo cambiamenti strategici. Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” su CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il rientro del campionato italiano dopo la sosta per le Nazionali, evidenziando le difficoltà e le opportunità per il. Chiariello ha aperto il suo intervento sottolineando l’impatto deglisulla squadra partenopea: “È finita la sosta per le Nazionali, torna il campionato italiano. Ci sono stati molti: Lobotka non ci sarà ad Empoli e Olivera va monitorato. Caprile dovrebbe giocare quasi sicuramente al posto di Meret. Ilhadurante la sosta in termini di, ma ha comprato durante il mercato estivo dellediper sostituire gli assenti.