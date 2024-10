Caso Boccia, il Senato deciderà se i pm possono leggere le chat di Sangiuliano: quando si vota (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell'indagine per peculato e rivelazione di segreto d'ufficio, i magistrati potranno avere accesso alle comunicazioni private dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano solo se arriverà l'autorizzazione del Senato. La giunta si riunirà il 22 ottobre per decidere, e l'Aula voterà il 29. Le stesse chat sono già in mano agli inquirenti nell'inchiesta in cui è indagata Maria Rosaria Boccia. Fanpage.it - Caso Boccia, il Senato deciderà se i pm possono leggere le chat di Sangiuliano: quando si vota Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell'indagine per peculato e rivelazione di segreto d'ufficio, i magistrati potranno avere accesso alle comunicazioni private dell'ex ministro Gennarosolo se arriverà l'autorizzazione del. La giunta si riunirà il 22 ottobre per decidere, e l'Aula voterà il 29. Le stessesono già in mano agli inquirenti nell'inchiesta in cui è indagata Maria Rosaria

“Un macigno troppo pesante - Sangiuliano costretto a lasciare”. Parla il senatore M5S - Pirondini - . Lo stesso ha fatto col ministro-cognato Lollobrigida che fermava i treni e con Santanchè che è venuta in Parlamento a mentire. Quale il limite tra sfera privata e sfera pubblica per un uomo delle istituzioni? “Quello in cui la sfera privata non va a incidere su quella pubblica. Un ministro disastroso. (Lanotiziagiornale.it)

