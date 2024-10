Anteprima24.it - Calvi, scoppia il caos sul Consiglio comunale segreto per ‘buttare fuori’ un Consigliere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon sembra essere stato accolta bene la convocazione del, in seduta straordinaria e segreta, per oggi 17 Ottobre alle ore 15:00. Una seduta a porte chiuse, con interdizione al pubblico e qualsiasi uditore non strettamente necessario allo svolgimento dei lavori consiliari. Non certo per punire un comportamento poco consono dei cittadini, ma perchè così è espressamente previsto dalla normativa vigente. Le sedute sono segrete quando trattano questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o comunque valutazioni sulla qualità delle persone. E’ questo il caso che ha fattore il. Ilodierno si troverà a discutere sulla legittima decadenza delVincenzo Parziale.