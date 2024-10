Calhanoglu ascoltato in questura: "Ho avuto contatti con ultras" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è tenuta oggi l'audizione di Hakan Calhanoglu, il calciatore dell'Inter sentito nell'ambito dell'indagine milanese sulle tifoserie nerazzurre e rossonere. Secondo quanto emerso, Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi della Nord, Marco Ferdico e Andrea Bellocco, tra gli Milanotoday.it - Calhanoglu ascoltato in questura: "Ho avuto contatti con ultras" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è tenuta oggi l'audizione di Hakan, il calciatore dell'Inter sentito nell'ambito dell'indagine milanese sulle tifoserie nerazzurre e rossonere. Secondo quanto emerso,ha ammesso di essersi incontrato con i capi della Nord, Marco Ferdico e Andrea Bellocco, tra gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras Inter e Milan : a breve sarà ascoltato Calhanoglu - L'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan procede. Dopo aver ascoltato alcuni esponenti delle due società, toccherà a Hakan Calhanoglu. (Pianetamilan.it)

Inchiesta ultras - dopo Inzaghi e Zanetti sarà ascoltato Calhanoglu! Il motivo - Il centrocampista dell’Inter non è indagato, sia chiaro, ma i magistrati intendono approfondire i rapporti tra alcuni giocatori e membri della curva interista. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inchiesta ultras, dopo Inzaghi e ... (Inter-news.it)

Inchiesta ultras - tocca a Calhanoglu : ecco quando sarà ascoltato - Ultras Calhanoglu. Continua a tenere banco, sulle pagine dei principali quotidiani nazionali, l'inchiesta denominata “Doppia Curva”. Dopo che la Procura di Milano ha ascoltato Javier Zanetti e... (Ilnerazzurro.it)