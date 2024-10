Calcio italiano in lutto: addio all’ex allenatore dell’Udinese, aveva 53 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo del Calcio piange la scomparsa di Luca Mattiussi, ex allenatore della squadra Primavera dell’Udinese, morto a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La notizia è stata annunciata dall’Udinese Calcio, che ha espresso profonda vicinanza alla famiglia dell’allenatore con una commovente nota. Ciao Luca #Mattiussi pic.twitter.com/zbstGjVGcK— Udinese Calcio (@Udinese1896) October 16, 2024 addio all’ex allenatore dell’Udinese, aveva 53 anni Luca Mattiussi, nato a Codroipo, è stato alla guida della Primavera dell’Udinese dal 2012 al 2017, contribuendo in modo significativo alla crescita di giovani talenti che hanno poi raggiunto la Serie A, tra cui Scuffet, Meret, Vicario e Pontisso. Urbanpost.it - Calcio italiano in lutto: addio all’ex allenatore dell’Udinese, aveva 53 anni Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo delpiange la scomparsa di Luca Mattiussi, exdella squadra Primavera, morto a soli 53dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La notizia è stata annunciata dall’Udinese, che ha espresso profonda vicinanza alla famiglia dell’con una commovente nota. Ciao Luca #Mattiussi pic.twitter.com/zbstGjVGcK— Udinese(@Udinese1896) October 16, 202453Luca Mattiussi, nato a Codroipo, è stato alla guida della Primaveradal 2012 al 2017, contribuendo in modo significativo alla crescita di giovani talenti che hanno poi raggiunto la Serie A, tra cui Scuffet, Meret, Vicario e Pontisso.

Calcio italiano in lutto : addio all’ex allenatore dell’Udinese - aveva 53 anni - Negli ultimi anni aveva accantonato la carriera di allenatore per dedicarsi a quella di osservatore per l’Inter. Nonostante le difficoltà, ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, dimostrando la sua forza e resilienza, sia come professionista che come uomo. Il CT ha guidato per cinque anni la squadra primavera dell’Udinese contribuendo alla crescita dei giovani talenti friulani. (Tvzap.it)

