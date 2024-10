Calcio e tessile si stringono la mano: sogni azzurri con Gabel (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due simboli della città di Como, Gabel1957 e Como 1907, si uniscono nuovamente in una collaborazione esclusiva, in un omaggio alla qualità e alla tradizione del loro territorio. La partnership rafforza ulteriormente il legame tra le due realtà comasche regalando a tifosi, e non, una vasta gamma Quicomo.it - Calcio e tessile si stringono la mano: sogni azzurri con Gabel Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due simboli della città di Como,1957 e Como 1907, si uniscono nuovamente in una collaborazione esclusiva, in un omaggio alla qualità e alla tradizione del loro territorio. La partnership rafforza ulteriormente il legame tra le due realtà comasche regalando a tifosi, e non, una vasta gamma

Como - senti Messi : «Nico Paz è impressionante - capisce il calcio. Farà bene anche con l'Argentina» VITTORIA E FUTURO – «È molto bello venire qui, sentire […]. Le parole di Lionel Messi, stella e capitano dell'Argentina, dopo il debutto di Nico Paz del Como con la maglia della nazionale Lionel Messi ha parlato in conferenza stampa dopo il 6-0 dell'Argentina contro la Bolivia, spendendo anche delle belle parole per Nico Paz del Como.

Tacconi : "Calcio moderno noioso - sarei scomodo come commentatore" Stefano Tacconi, portiere della Juventus dal 1983 al 1992, ha parlato in un'intervista a La Repubblica della sua scelta di mantenersi lontano dal mondo del calcio: "Non mi vedo in tv e nemmeno come commentatore. Sarei una figura molto scomoda.

Calciomercato Como - il ds Ludi : «Ecco cosa faremo a gennaio. Quel giocatore diventerà un fuoriclasse» LE PAROLE – «Il nostro amministratore delegato ha lanciato un messaggio importante, […]. Calciomercato Como, le parole del direttore sportivo comasco Carlalberto Ludi, a Radio Kiss Kiss sulla stagione Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, a Radio Kiss Kiss, ha voluto parlare del calciomercato della squadra lombarda oltre che alla grande stagione che stanno facendo.