Cagliari, Nicola può sorridere: tornano in gruppo due giocatori verso il Torino! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cagliari, Nicola può finalmente sorridere: nell'allenamento odierno sono tornati in gruppo due giocatori verso il Torino! Si è tenuto oggi l'allenamento del Cagliari, proiettato verso la sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Oggi è proseguita la preparazione della squadra di Nicola verso la partita contro il Torino di Vanoli. Nella sessione odierna Alessandro Deiola e compagni

Cagliari - Piccoli e i gol verso la salvezza : l’attaccante sta diventando un fattore per Nicola - Di proprietà dell’Atalanta, il classe 2001 ha sempre avuto […]. Il taglio alto della prima pagina de L’Unione Sarda celebra Roberto Piccoli, sempre più decisivo in queste inizio di stagione con la maglia rossoblu. Il centravanti di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità sia in termini di presenza che di reti Il Cagliari si coccola il proprio centravanti. (Calcionews24.com)

FC 25 Nuovo Obiettivo Live : Verso la fase a elim. : Nicolás Otamendi - Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Verso la fase a elim. Inizio 27 settembre – Scadenza: 4 ottobre 1 – Specialista degli assist Fornisci 5 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). (Imiglioridififa.com)

Verso Sud - reading di Nicola d'Altri e Bembè in concerto - Sabato 28 settembre, per la sezione “Ai margini” il festival di sperimentazioni culturali ‘VERSO SUD’ presenta un doppio appuntamento: Alle 19, nel larghetto di Viale Po’ "COSE DELL’ALTRO MONDO - poesie come atti minimi della vita quotidiana " un reading di Nicola d'Altri Tra le... (Baritoday.it)