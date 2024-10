Briatore vende il Twiga: Del Vecchio fra i possibili acquirenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo anni di successi e celebrità che hanno frequentato il celebre beach club di Marina di Pietrasanta, Flavio Briatore ha annunciato la sua intenzione di cedere la propria quota di controllo del Twiga. È la fine di un’epoca per uno dei locali più rinomati d’Italia. Il Twiga, inaugurato nel 2001, è divenuto nel corso degli anni un simbolo di lusso e glamour, frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo, imprenditori e politici. La decisione di Briatore arriva in un momento in cui l’imprenditore sembra sempre più concentrato su nuovi progetti legati alla Formula 1, lasciando quindi spazio a nuovi potenziali proprietari. Foto VelvetMagLeonardo Maria Del Vecchio Tra i nomi che emergono come possibili acquirenti, quello di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, appare in pole position. Velvetmag.it - Briatore vende il Twiga: Del Vecchio fra i possibili acquirenti Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo anni di successi e celebrità che hanno frequentato il celebre beach club di Marina di Pietrasanta, Flavioha annunciato la sua intenzione di cedere la propria quota di controllo del. È la fine di un’epoca per uno dei locali più rinomati d’Italia. Il, inaugurato nel 2001, è divenuto nel corso degli anni un simbolo di lusso e glamour, frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo, imprenditori e politici. La decisione diarriva in un momento in cui l’imprenditore sembra sempre più concentrato su nuovi progetti legati alla Formula 1, lasciando quindi spazio a nuovi potenziali proprietari. Foto VelvetMagLeonardo Maria DelTra i nomi che emergono come, quello di Leonardo Maria Del, figlio del fondatore di Luxottica, appare in pole position.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Twiga di Briatore è in vendita - addio a tutti i locali : Del Vecchio pronto all’acquisto - Una mossa che alleggerirebbe il piatto di Briatore, al momento fin troppo preso dalla Formula 1 per dedicarsi al Twiga. Chi compra il Twiga Già tre offerte sul piatto per Flavio Briatore, stando alle ultime indiscrezioni. Oggi questo passo indietro netto e irreversibile sembra davvero segnare la fine di un’epoca. (Quifinanza.it)

Twiga - Briatore pronto a vendere il brand. Del Vecchio jr investe dopo il Franco Mare - Forte della sua straordinaria solidità finanziaria e con almeno 500 milioni da spendere per un progetto che si sta sviluppando all’insegna della riscoperta della ristorazione di eccellenza Made in Italy, il giovane manager sembrerebbe avere le carte in regola per battere gli altri due fondi che si sono fatti avanti. (Lanazione.it)

Briatore mette in vendita il Twiga : Del Vecchio jr tra i possibili acquirenti - Flavio Briatore potrebbe dire addio al Twiga. Lo storico locale di Marina di Pietrasanta (Lucca) potrebbe presto passare di mano L'articolo Briatore mette in vendita il Twiga: Del Vecchio jr tra i possibili acquirenti proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)