Benevento | Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento Arrestato uomo

Le indagini, avviate a seguito di una denuncia per violenze ripetute, portano all'applicazione di misure cautelari a tutela della vittima e dei figli coinvolti. A seguito di una mirata e tempestiva attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella serata di ieri, personale della Stazione CC di Montesarchio, dava esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. da cui mantenere una distanza di almeno 500 metri e del divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo nei confronti di un uomo gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti ai danni della moglie.

