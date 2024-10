Bear, chi è il figlio di Liam Payne: l’ex dei One Direction è morto dopo una caduta dal terzo piano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bear, ecco chi è il figlio di Liam Payne: l’ex dei One Direction è morto tragicamente. L'articolo Bear, chi è il figlio di Liam Payne: l’ex dei One Direction è morto dopo una caduta dal terzo piano proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Bear, chi è il figlio di Liam Payne: l’ex dei One Direction è morto dopo una caduta dal terzo piano Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), ecco chi è ildidei Onetragicamente. L'articolo, chi è ildidei Oneunadalproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Bear Payne - chi è il figlio di 7 anni di Liam Payne avuto con Cheryl Cole - Sono assolutamente fiero della sua meravigliosa madre e di come sia arrivata fino a questo punto, la amo, ha reso tutti i miei sogni realtà. La morte prematura di Liam Payne ha sconvolto il mondo, ma chi ne soffrirà di più, oltre i suoi genitori, sarà senza dubbio Bear Payne, suo figlio di soli 7 anni. (Biccy.it)

Wendy Williams su Diddy : “Era ora che finisse in carcere” - ecco cosa disse su suo figlio - Un atteggiamento che se rivisto ora, alla luce dei fatti e come sottolineato dal web, fa presupporre che Wendy Williams fosse preoccupata per suo figlio e per quell’interesse manifestato da Diddy. “, una frase che Diddy non le ha mai lasciato finire. Wendy was speechless and Gagged because she knows what’s up. (Biccy.it)

“Vogliamo 1000 dollari e qualche birra” : coppia mette in vendita il figlio - Sembra surreale ma è quanto stava per fare una coppia dello stato americano dell’Arkansas. itSia Urbam che Ehler hanno provato a giustificarsi durante l’interrogatorio, sostenendo che il figlio: “stava attraversando un processo di adozione”. Questa triste vicenda è avvenuta in un parcheggio nei pressi di Beaver Lake. (Cityrumors.it)