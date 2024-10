Inter-news.it - Barella: «Il calciatore ha una vita privata. Una cosa non accetto!»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nicolòsi è raccontato in una lunga intervista volta a descrivere il suo passato, il presente all’Inter e il rapporto con le critiche. LA STORIA – Nicolòha sviscerato tante componenti del suo modo di intendere il calcio e del suo rapporto con l’Inter in un’intervista realizzata da Matteo Caccia e pubblicata sul suo account Youtube. A proposito della sua relazione con il calcio, il centrocampista nerazzurro si è così espresso sul punto: «Il calcio rimane per me un gioco prima di essere un lavoro. Mi ha dato tanto, anche dal punto di vista delle possibilità che ho potuto dare alla mia famiglia, ma resta una passione. Ci sono anche delle cose non piacevoli, come quello che accade sui social, con persone che sono indotte a scrivere cose che prima si dicevano al bar».