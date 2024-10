Attacchi israeliani all’Unifil in Libano, informativa urgente del ministro Crosetto: la diretta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unifil ieri ha denunciato ancora nuovi Attacchi israeliani, ma in serata l’esercito dello Stato ebraico ha ribadito che la missione Onu “non è un’obiettivo”. Oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, terrà un’informativa al Parlamento a partire dalle 10.30. L'articolo Attacchi israeliani all’Unifil in Libano, informativa urgente del ministro Crosetto: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Attacchi israeliani all’Unifil in Libano, informativa urgente del ministro Crosetto: la diretta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unifil ieri ha denunciato ancora nuovi, ma in serata l’esercito dello Stato ebraico ha ribadito che la missione Onu “non è un’obiettivo”. Oggi ildella Difesa, Guido, terrà un’al Parlamento a partire dalle 10.30. L'articoloindel: laproviene da Il Fatto Quotidiano.

Attacchi israeliani hanno colpito Nabatieh - ucciso anche il sindaco - Il sindaco è tra le cinque persone uccise oggi negli attacchi israeliani sulla città di Nabatieh, nel Libano meridionale, secondo quanto riferito da una fonte locale alla BBC. L’agenzia di stampa AFP ha parlato con il governatore di Nabatieh, Howaida Turk, il quale ha affermato che 11 attacchi hanno colpito la città e i suoi dintorni. (Metropolitanmagazine.it)

Libano - ieri 41 morti e 124 feriti in attacchi israeliani - Lo ha annunciato il ministero della Sanità libanese. 356 il numero delle persone uccise da quando lo scontro tra Israele e il movimento islamico libanese Hezbollah si è trasformato in guerra aperta il 23 settembre, dopo un anno di scontri a fuoco transfrontalieri, secondo un conteggio dell'Afp basato sui dati ufficiali. (Quotidiano.net)

Meloni al Senato : "Non accettabili gli attacchi israeliani a Unifil" - E' necessario rompere questo ciclo di violenza ed essere unanimi nell'invitare con decisione tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo per allentare la tensione", sottolinea ancora. Sia garantita la sicurezza dei soldati italiani in Libano "Pretendiamo - aggiunge la premier - che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati, sia di quelli impegnati nella missione Unifil dell'Onu ... (Agi.it)