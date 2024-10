Game-experience.it - Asus ROG Zephyrus G16, la recensione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quello del PC Gaming è un mondo in costante espansione. Il ritorno in auge del PC come macchina da gioco suprema, con la definitiva affermazione della piattaforma Master Race per eccellenza come punto di riferimento per la creazione di prodotti videoludici AAA, ha fatto si che, quella che fino a qualche anno fa era una nicchia, acquisisse grande importanza. Come logica conseguenza, abbiamo assistito alla proliferazione di periferiche hardware specificamente dedicate al gaming. Che si tratti di PAD da gaming competitivo o di schede video di ultima generazione, il cosmo PC è oramai divenuto punto di riferimento per qualsiasi software house desiderosa di sviluppare i propri prodotti videoludici senza compromessi.