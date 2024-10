Anziana smarrita, salvata dalla polizia locale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha trovato i suoi angeli custodi B.P., un’Anziana di 84 anni che martedì si è smarrita per le strade del centro. Partita da casa sua, in zona Ripamonti, si è ritrovata sola a un passo dal Duomo. Senza sapere perché. Vagava per le strade visibilmente spaesata quando qualcuno si è accorto di lei. “Angeli custodi“, appunto: alcuni passanti che l’hanno avvicinata con dolcezza e, rendendosi conto che la donna non era in grado di spiegare chi fosse né perché fosse lì, hanno chiesto aiuto alla polizia locale accompagnandola al Comando. E i ghisa, altri “angeli custodi“ si sono presi subito cura dell’Anziana riuscendo poi a rintracciare la sua famiglia. La storia risale a martedì pomeriggio: alle 15 alcuni cittadini hanno accompagnato al Comando di piazza Beccaria la donna, completamente smarrita ma per nulla agitata. Ilgiorno.it - Anziana smarrita, salvata dalla polizia locale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha trovato i suoi angeli custodi B.P., un’di 84 anni che martedì si èper le strade del centro. Partita da casa sua, in zona Ripamonti, si è ritrovata sola a un passo dal Duomo. Senza sapere perché. Vagava per le strade visibilmente spaesata quando qualcuno si è accorto di lei. “Angeli custodi“, appunto: alcuni passanti che l’hanno avvicinata con dolcezza e, rendendosi conto che la donna non era in grado di spiegare chi fosse né perché fosse lì, hanno chiesto aiuto allaaccompagnandola al Comando. E i ghisa, altri “angeli custodi“ si sono presi subito cura dell’riuscendo poi a rintracciare la sua famiglia. La storia risale a martedì pomeriggio: alle 15 alcuni cittadini hanno accompagnato al Comando di piazza Beccaria la donna, completamentema per nulla agitata.

