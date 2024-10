Alcaraz-Nadal, derby spagnolo a Riad: quando giocano, orario e dove vederlo in tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – derby spagnolo nella seconda semifinale del Six Kings Slam. A Riad, subito dopo il match Sinner-Djokovic, si affronteranno infatti Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, alle ultime partite della sua carriera leggendaria. Il maiorchino ha infatti annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal tennis professionistico, rivelando che la Coppa Davis, in programma il prossimo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –nella seconda semifinale del Six Kings Slam. A, subito dopo il match Sinner-Djokovic, si affronteranno infatti Carlose Rafael, alle ultime partite della sua carriera leggendaria. Il maiorchino ha infatti annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal tennis professionistico, rivelando che la Coppa Davis, in programma il prossimo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alcaraz sfida Nadal : “Una persona importante nella mia vita. Stagione sulle montagne russe - lo ammetto” - Mi godo ogni secondo che passo in campo, cerco di adattare il mio tennis a queste condizioni, a questo campo. Ho imparato qualcosa in tutti i tornei a cui ho partecipato, quindi è molto bello per me venire qui, spegnere la mente un po’, giocare un buon tennis e divertirmi“. Darò il massimo in semifinale, non mi sorprende che si alleni al 100%, colpendo la palla molto forte e sentendola molto ... (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 - Sinner ritrova Djokovic dopo pochi giorni. Il grande derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal - Sicuramente una giornata speciale per il tennis, visto che si affrontano due generazioni: quella nuova già particolarmente splendente e che sogna di raggiungere proprio i risultati semplicemente sensazionali di quella “vecchia”. In precedenza era stato Nadal a vincere le due sfide giocate: la semifinale di Indian Wells nel 2022 e l’anno prima a Madrid con un perentorio 6-1 6-2, ma con un ... (Oasport.it)

Alcaraz-Nadal oggi - Six Kings Slam 2024 : orario seconda semifinale - tv - programma - streaming - Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN (gratis previa registrazione). CALENDARIO ALCARAZ-NADAL, SIX KINGS SLAM 2024 OGGI Giovedì 17 ottobre Secondo incontro dalle 18. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. (Oasport.it)