Aggressioni pestaggi e incitazioni al nazi-fascismo al grido | I fascisti son tornati

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Blitz della Polizia di Stato che, su delega della Procura dei Minori e della Procura del Tribunale Ordinario, ha sgominato una reteonale composta da 12 persone, 10 delle quali minorenni, che incitavano e picchiavano stranieri in nome del. Le 12 persone sono indagate per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discrimione razziale, etnica e religiosa. Sono state inoltre sequestrate repliche di armi lunghe e pistole, alcune delle quali anche prive di tappo rosso, tirapugni, mazze, coltelli e un machete, oltre a diversi simboli e bandiere inneggianti al suprematismo bianco e al. Le indagini partite dopo l’arresto di un 16enne ucraino Le indagini sono partite dopo le continuedi un 16enne ucraino nella metropolitana di Milano tra fine febbraio e inizio marzo.