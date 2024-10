Agatha All Along episodio 6 recap: la verità sul passato di Billy. Cosa vuole dalla Strada delle Streghe? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Agatha All Along episodio 6 recap: la verità sul passato di Billy. Cosa vuole dalla Strada delle Streghe? ATTENZIONE – L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU Agatha All Along episodio 6 L’episodio di questa settimana di Agatha All Along, intitolato “Familiar By Thy Side“, inizia con la celebrazione del “Magick Mitzvah” del giovane William Kaplan. I suoi genitori lo guardano orgogliosi e in seguito lui festeggia il suo diventare un uomo insieme ai suoi amici. L’incontro con Lilia Calderu William entra nella tenda di un chiromante e incontra Lilia Calderu. Lei vede che lo aspetta un lungo viaggio, ma le luci tremolano quando nota che la sua linea della vita è spezzata in due (Teen, come lo conosciamo noi, appare nella sua sfera di cristallo). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)All: lasuldi? ATTENZIONE – L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUAll6 L’di questa settimana diAll, intitolato “Familiar By Thy Side“, inizia con la celebrazione del “Magick Mitzvah” del giovane William Kaplan. I suoi genitori lo guardano orgogliosi e in seguito lui festeggia il suo diventare un uomo insieme ai suoi amici. L’incontro con Lilia Calderu William entra nella tenda di un chiromante e incontra Lilia Calderu. Lei vede che lo aspetta un lungo viaggio, ma le luci tremolano quando nota che la sua linea della vita è spezzata in due (Teen, come lo conosciamo noi, appare nella sua sfera di cristallo).

