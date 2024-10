Accoltella un uomo fuori da un locale e poi scappa in auto con la compagna: arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'arresto è avvenuto nella notte a Manerbio, in provincia di Brescia. L'indagato è accusato di tentato omicidio per aver Accoltellato un 43enne fuori da un locale pubblico senza un apparente motivo. Fanpage.it - Accoltella un uomo fuori da un locale e poi scappa in auto con la compagna: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'arresto è avvenuto nella notte a Manerbio, in provincia di Brescia. L'indagato è accusato di tentato omicidio per averto un 43enneda unpubblico senza un apparente motivo.

