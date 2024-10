A Isnello torna Sapori d'autunno: in vetrina i prodotti delle Madonie, il programma della decima edizione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto pronto a Isnello per la decima edizione dei Sapori d'autunno, una tre giorni per le vie del paese ricca di appuntamenti, che delizieranno gli amanti della natura e del buon cibo, della musica e delle stelle, in un contesto architettonico e paesaggistico, che ha saputo conservare le Palermotoday.it - A Isnello torna Sapori d'autunno: in vetrina i prodotti delle Madonie, il programma della decima edizione Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto pronto aper ladeid', una tre giorni per le vie del paese ricca di appuntamenti, che delizieranno gli amantinatura e del buon cibo,musica estelle, in un contesto architettonico e paesaggistico, che ha saputo conservare le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Isnello torna Sapori d'autunno: in vetrina i prodotti delle Madonie, il programma della decima edizione - Tutto pronto a Isnello per la decima edizione dei Sapori d'Autunno, una tre giorni per le vie del paese ricca di appuntamenti, che delizieranno gli amanti della natura e del buon cibo, della musica e ... (palermotoday.it)