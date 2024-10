25 anni dopo la diretta televisiva, Marco Paolini porta in scena "Il Milione" al Goldoni (Di giovedì 17 ottobre 2024) In esclusiva al Teatro Goldoni di Venezia, 25 anni dopo la diretta televisiva sull’acqua dall’Arsenale, e in occasione delle celebrazioni per i 700 anni di Marco Polo, Marco Paolini porta in scena per il Teatro Stabile del Veneto Il Milione. Da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre, Paolini animerà Veneziatoday.it - 25 anni dopo la diretta televisiva, Marco Paolini porta in scena "Il Milione" al Goldoni Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In esclusiva al Teatrodi Venezia, 25lasull’acqua dall’Arsenale, e in occasione delle celebrazioni per i 700diPolo,inper il Teatro Stabile del Veneto Il. Da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre,animerà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Marco Vannini - all’asta la villetta di Ladispoli dove viveva la famiglia Ciontoli - La villetta dove il 17 maggio del 2015 Marco Vannini venne colpito da un colpo di pistola che lo portò alla morte oggi è finita all'asta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

È morto Marco Petroni - infermiere al Torregalli da oltre vent’anni - Il direttore, i colleghi e tutti i collaboratori del Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio, si uniscono al dolore della famiglia”. Ha svolto anche attività di formazione, formando tanti colleghi infermieri”. Firenze, 17 ottobre 2024 – Lutto nel mondo della sanità toscana. Ne dà notizia la Usl Toscana Centro che lo ricorda così: "Come capoturno Marco è stato referente per gli operatori, con ... (Lanazione.it)

Marco Ghiroldi - di Samarate - muore a 37 anni in un incidente nel Torinese - Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri di Rivara. Stando ai primi riscontri si sarebbe trattato di un incidente autonomo: non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. . Un impatto devastante. Varese, 16 ottobre 2024 – Marco Ghiroldi, 37 anni di Samarate, in provincia di Varese, è morto ieri sera in un terribile incidente stradale nel ... (Ilgiorno.it)