Tutto.tv - X Factor 2024: chi supererà gli Home Visit del 17 ottobre e volerà ai Live Show?

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attesa sta per finire. Giovedì 17andrà in onda su Sky e in streaming su NOW l’ultimo appuntamento con le selezioni di X: gli. Questa fase finale delle selezioni rappresenta il momento decisivo in cui i 4 giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, dovranno scegliere i 12 concorrenti ufficiali che parteciperanno ai, al via il 24. L’atmosfera intima degliDopo le emozionanti Audizioni e il serrato Bootcamp, che hanno portato alla selezione di 16 concorrenti (4 per ogni giudice), il percorso di selezione arriva al suo culmine. Glinon sono solo una prova finale, ma un momento di profonda riflessione sia per i concorrenti che per i giudici.