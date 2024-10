Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 16/10/24

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allora, guardate, la premessa d’obbligo è che Mario Cusitore continua a dimostrarsi un ominicchio. Nulla che possa cogliere di sorpresa chi ha seguito già la scorsa stagione di, e aveva già ben chiaro il soggetto che è, ma per non sbagliare lui ci tiene in ogni santaa dimostrarci che c’è sempre un livello più basso che si può raggiungere rispetto alla volta precedente. Il tirar fuori il discorso della scop*ata con Morena è stato tremendo, e non solo perché aveva deciso insieme alla dama di non dirlo ed è venuto meno alla parola, ma peggio ancora perché lo ha detto per ripicca, perché si era stizzito della reazione di Morena e ha voluto “punirla”. Un atteggiamento pessimo, vile, da ominicchio, appunto. Detto questo, però, mi dispiace, ma Morena è indifendibile.