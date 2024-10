Uomini e Donne, l'opinione della puntata: confessione shock di Mario Cusitore: "Io e Morena siamo stati insieme" (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, mercoledì 15 ottobre 2024, è andata in onda su Canale5, una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata che si è animata solo verso la fine, quando Mario Cusitore ha rivelato di aver avuto rapporti con una delle dame che sta conoscendo! Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: confessione shock di Mario Cusitore: "Io e Morena siamo stati insieme" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, mercoledì 15 ottobre 2024, è andata in onda su Canale5, una nuovadi. Unache si è animata solo verso la fine, quandoha rivelato di aver avuto rapporti con una delle dame che sta conoscendo!

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - In quel caso non c’è da perdersi d’animo, perché la rete offre la possibilità di riguardarla comodamente e in qualunque orario anche in streaming. Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. mediaset. . it , o in alternativa scaricare ed installare l’applicazione. (Tutto.tv)

Uomini e Donne : l’opinione di Isa sulla puntata del 15/10/24 - Martina con Ciro ha trovato pane per i suoi denti perché sono convinti allo stesso modo, pieni di sé allo stesso modo, orgogliosi allo stesso modo, vogliosi di fare i fenomeni allo stesso modo. . Indecisione che al momento per me non c’è, perché il ragazzo romano che ha portato fuori la volta scorsa (che peraltro è quello che a me piace più a livello estetico) lo ha palesemente portato fuori ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Martina ha trovato il suo Malessere - Cristina sorprende tutti - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, Martina De Ioannon è già molto presa da Ciro, mentre Cristina Tenuta sorprende tutti per una volta. (Comingsoon.it)