Tuchel nuovo ct dell’Inghilterra dall’1 gennaio 2025 contratto da circa 5 milioni

Thomas Tuchel sarà il nuovo ct dell'Inghilterra a partire dall'1 gennaio 2025. contratto fino al 2026 (dopo i Mondiali potrebbe esserci anche un prolungamento) con stipendio di circa 5 milioni, bonus esclusi. Tuchel nuovo ct dell'Inghilterra: «Ho sempre sentito un legame personale con il calcio in questo Paese» Le prime parole dell'ex Chelsea e Bayern Monaco dopo l'annuncio: «Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per guidare la squadra dell'Inghilterra. Ho sempre sentito un legame personale con il calcio in questo Paese, e mi ha già regalato momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l'Inghilterra è un grande privilegio, e l'opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto entusiasmante.

