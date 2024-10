Tiro a volo, Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa superano le qualificazioni del trap alle Finali di Coppa del Mondo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doppietta azzurra nelle qualificazioni del trap femminile alle Finali della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo, proseguite quest’oggi a Nuova Delhi, in India: Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa chiudono rispettivamente al primo ed al secondo posto al termine dei 125 piattelli. La tiratrice azzurra nata in Svizzera, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiude al comando con lo score di 120/125: per Stanco quest’oggi serie da 22/25 e 23/25 dopo il perfetto 75/75 di ieri. alle sue spalle la cavese Erica Sessa, seconda a quota 118/125, con le due serie odierne entrambe da 23/25. Dietro alle due atlete italiane staccano il pass per l’ultimo atto anche la turca Safiye Temizdemir, terza con lo score di 117/125 e la spagnola Fatima Galvez, quarta con il punteggio di 115/125. Oasport.it - Tiro a volo, Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa superano le qualificazioni del trap alle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doppietta azzurra nelledelfemminiledelladel2024 di, proseguite quest’oggi a Nuova Delhi, in India:edchiudono rispettivamente al primo ed al secondo posto al termine dei 125 piattelli. La tiratrice azzurra nata in Svizzera, medaglia d’argentoOlimpiadi di Parigi 2024, chiude al comando con lo score di 120/125: perquest’oggi serie da 22/25 e 23/25 dopo il perfetto 75/75 di ieri.sue spla cavese, seconda a quota 118/125, con le due serie odierne entrambe da 23/25. Dietrodue atlete italiane staccano il pass per l’ultimo atto anche la turca Safiye Temizdemir, terza con lo score di 117/125 e la spagnola Fatima Galvez, quarta con il punteggio di 115/125.

Tiro a volo - finale Coppa del Mondo 2024 : azzurri tutti in corsa dopo i primi 75 piattelli - La finale di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo parte con i migliori auspici per la delegazione italiana impegnata nelle gare e New Delhi, in India. The post Tiro a volo, finale Coppa del Mondo 2024: azzurri tutti in corsa dopo i primi 75 piattelli appeared first on SportFace. Passando alla gara di Skeet maschile, dopo le prime tre serie la classifica provvisoria è guidata da Tammaro ... (Sportface.it)

Tiro a volo - Willet al vertice nel trap dopo la prima parte di qualificazioni alle Finali di Coppa del Mondo - . Kapoor ha invece fallito un colpo per serie, accomodandosi così al posto d’onore. Ricordiamo che in questo segmento non è presente alcun rappresentante della Nazionale italiana. A seguito di una serie inaugurale terminata per entrambi con 25/25, Willet ha mancato due colpi nella seconda tranche, tornando a quota 25 nell’ultima. (Oasport.it)

Tiro a volo - Cassandro in testa alle Finali di Coppa del Mondo dopo tre serie. Terzo Rossetti - Tiro a volo, Bacosi seconda e Maruzzo quarta dopo 75 piattelli dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo QUALIFICAZIONI SKEET MASCHILE DOPO 75 PIATTELLI 1 1111 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 24 25 25 742 1083 CASSANDRO Tammaro ITA 25 24 25 74 3 1069 NARUKA Anant Jeet Singh IND 25 23 25 734 1087 ROSSETTI Gabriele ITA 25 24 24 73 5 1033 MEHELBA Azmy EGY 24 24 24 72 6 1028 HANSEN Jesper DEN 24 25 23 ... (Oasport.it)