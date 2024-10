“Stop al numero chiuso a Medicina, sarà il merito a decidere”: l'annuncio di Salvini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Basta con il test di ingresso a Medicina, con la casualità, con le crocette, con la fortuna, dall'anno prossimo basta test, ragazzi e ragazze che si sentono di fare i medici cominciano e dopo i primi esami sarà il merito, la competenza e i voti a decidere chi va avanti e chi invece sceglierà altre strade". Lo ha detto Matteo Salvini a margine di una conferenza stampa in Senato sul tema del numero chiuso a Medicina. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture quella della fine del numero chiuso "è un'altra promessa mantenuta per i nostri ragazzi. Un paese che dà questa possibilità ai ragazzi e alle ragazze è un paese sano".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - “Stop al numero chiuso a Medicina, sarà il merito a decidere”: l'annuncio di Salvini Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Basta con il test di ingresso a, con la casualità, con le crocette, con la fortuna, dall'anno prossimo basta test, ragazzi e ragazze che si sentono di fare i medici cominciano e dopo i primi esamiil, la competenza e i voti achi va avanti e chi invece sceglierà altre strade". Lo ha detto Matteoa margine di una conferenza stampa in Senato sul tema del. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture quella della fine del"è un'altra promessa mantenuta per i nostri ragazzi. Un paese che dà questa possibilità ai ragazzi e alle ragazze è un paese sano".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facoltà di Medicina verso lo stop ai test : cosa cambia e quando posti ci saranno in più - Coloro che non supereranno la selezione potranno comunque utilizzare i crediti formativi acquisiti per trasferirsi in altri corsi di laurea, evitando così di perdere l’intero anno accademico. Il numero di posti disponibili aumenterà a 25mila, rispetto agli attuali 20mila, con l’obiettivo di introdurre il nuovo sistema già dall’anno accademico 2025-2026, in funzione dei tempi parlamentari. (Thesocialpost.it)

Facoltà di Medicina - verso lo stop ai test : «Primo semestre libero - poi le graduatorie». Cosa cambia e quanti posti ci saranno in più - Rivoluzione per la facoltà di Medicina: potrebbe esserci lo stop ai test. La novità è stata presentata oggi in Senato dal presidente della commissione Istruzione, Roberto... (Leggo.it)

Gli esosomi saranno il futuro della medicina rigenerativa? - In Europa non sono ancora iniettabili, perché il processo di approvazione richiede sette anni di prove cliniche, ma è possibile applicarli tramite microneedling e massaggio”. Poi, gli esosomi Le cellule staminali vengono già ampiamente usate nei cosmetici, soprattutto nei trattamenti antirughe, rigenerativi e antiossidanti. (Amica.it)