Stop ai test di Medicina, Skuola.net in esclusiva: "Non è la fine del numero chiuso, la selezione è solo rinviata"

"Gli studenti saranno nelle mani della discrezionalità dei docenti esaminatori. Lo Stop ai test di Medicina, una grossa fregatura". Monta la polemica dopo la legge delega che prevede di eliminare i test di ingresso alla Facoltà di Medicina e una graduatoria dopo il primo semestre, sulla base dell'esito degli esami. Il testo è stato approvato dalla Commissione Istruzione del Senato, ora dovrà passare in Aula e poi alla Camera. Stop ai test di ingresso a Medicina (Canva) – notizie.com

La legge delega è stata presentata in Senato dal presidente della Commissione istruzione Roberto Marti e dal presidente della Commissione sanità Francesco Zaffini. Prevede la cancellazione dei test di ingresso per il primo anno.

