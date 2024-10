Spari a un gioielliere, tentata rapina: arrestato un membro della banda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) tentata rapina aggravata e tentato omicidio. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un napoletano arrestato ieri della compagnia di Salerno e della stazione di San Cipriano Picentino.L'uomo è stato messo in manette dopo il rigetto del ricorso in Cassazione dell'indagato.Secondo la Napolitoday.it - Spari a un gioielliere, tentata rapina: arrestato un membro della banda Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)aggravata e tentato omicidio. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un napoletanoiericompagnia di Salerno estazione di San Cipriano Picentino.L'uomo è stato messo in manette dopo il rigetto del ricorso in Cassazione dell'indagato.Secondo la

