Slow food premia i sapori locali. Sei locali conquistano la ’chiocciola’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è stata festa, merito e orgoglio anche per quei sapori del territorio senese, così ricchi ma anche diversi da zona e zona, pur nei loro punti d’incontro che sono l’enogastronomia toscana e le tradizioni. locali che conoscono a menadito la storia ma con una attenzione costante al dettaglio, alla selezione delle materie prime, fedeli al ruolo di "portabandiera" della genuinità, amanti della filiera corta, dei sapori autentici e delle storie da condividere. Perché la cucina è prima di tutto condivisione, una narrazione ricca di sfumature da portare a tavola, una sfida affascinante, ma non priva di difficoltà, da affrontare giorno dopo giorno. Ma quando i risultati arrivano la soddisfazione è tanta, ed è plurale, perché un oste è un vero e proprio ambasciatore di un territorio. Lanazione.it - Slow food premia i sapori locali. Sei locali conquistano la ’chiocciola’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è stata festa, merito e orgoglio anche per queidel territorio senese, così ricchi ma anche diversi da zona e zona, pur nei loro punti d’incontro che sono l’enogastronomia toscana e le tradizioni.che conoscono a menadito la storia ma con una attenzione costante al dettaglio, alla selezione delle materie prime, fedeli al ruolo di "portabandiera" della genuinità, amanti della filiera corta, deiautentici e delle storie da condividere. Perché la cucina è prima di tutto condivisione, una narrazione ricca di sfumature da portare a tavola, una sfida affascinante, ma non priva di difficoltà, da affrontare giorno dopo giorno. Ma quando i risultati arrivano la soddisfazione è tanta, ed è plurale, perché un oste è un vero e proprio ambasciatore di un territorio.

