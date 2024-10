Sir Alex Ferguson non potrà più entrare nello spogliatoio del Manchester United (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oltre al danno, la beffa: Sir Alex Ferguson è bandito persino dallo spogliatoio dei Red Devils Riconoscenza, questa sconosciuta. Sir Alex Ferguson ha vinto con lo United 38 trofei in 26 anni (numeri esorbitanti) per poi, nel 2013, ritirarsi e firmare un accordo come ambasciatore globale del club inglese che gli avrebbe fruttato un paio di milioni di sterline all’anno. Secondo Mail Sport, martedì mattina sarebbe emerso che Ferguson si è visto togliere il suo ruolo di ambasciatore multimilionario dal nuovo comproprietario del club, Ineos, nell’ambito di un ampio programma di riduzione dei costi. Nell’enorme taglio alle spese è rientrata anche una delle più influenti, importanti e longeve figure che hanno governato e fatto parte di un club storico come lo United. Ilnapolista.it - Sir Alex Ferguson non potrà più entrare nello spogliatoio del Manchester United Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oltre al danno, la beffa: Sirè bandito persino dallodei Red Devils Riconoscenza, questa sconosciuta. Sirha vinto con lo38 trofei in 26 anni (numeri esorbitanti) per poi, nel 2013, ritirarsi e firmare un accordo come ambasciatore globale del club inglese che gli avrebbe fruttato un paio di milioni di sterline all’anno. Secondo Mail Sport, martedì mattina sarebbe emerso chesi è visto togliere il suo ruolo di ambasciatore multimilionario dal nuovo comproprietario del club, Ineos, nell’ambito di un ampio programma di riduzione dei costi. Nell’enorme taglio alle spese è rientrata anche una delle più influenti, importanti e longeve figure che hanno governato e fatto parte di un club storico come lo

